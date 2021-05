Dresdner Eislöwen holen Stürmer Arturs Kruminsch zurück ins Team

Dresden. Die Dresdner Eislöwen treiben die Personalplanungen voran und überraschen jetzt mit einem Rückkehrer. So wird sich Arturs Kruminsch nach vier Jahren Pause wieder das Trikot der Blau-Weißen überstreifen. Der 32-Jährige hat einen Vertrag für die kommende Spielzeit unterschrieben. Erstmals lief der Stürmer als Förderlizenzspieler der Eisbären in der Saison 2008/09 für die Elbestädter auf. Nach Engagements bei den Lausitzer Füchsen, Bietigheim und Landshut kehrte der aus Riga stammende Deutsch-Lette 2013 in den Löwenkäfig zurück und entwickelte sich zu einem Führungsspieler. In 248 Spielen erzielte er 53 Tore und bereitete 128 Treffer vor. Im Sommer 2017 wechselte der Center nach Ravensburg. Anzeige

Führungsrolle für junges Team

Nach einer Saison erhielt er ein Angebot der Krefeld Pinguine, erkrankte jedoch dann an Lymphdrüsenkrebs und musste die komplette Spielzeit aussetzen. Im Sommer 2019 kehrte er aufs Eis zurück und erhielt bei den Krefeldern einen neuen Kontrakt. In der abgelaufenen Saison spielte er beim DEL-2-Ligakonkurrenten Landshut. Jetzt freut sich Kruminsch auf seine Rückkehr an die Elbe: „Es ist großartig, wieder für die Eislöwen spielen zu können. Die Gespräche waren sehr gut und mir wurde ein klarer Weg für den Club aufgezeigt. Das hat mich überzeugt. Ich will ein Leader für die wahrscheinlich sehr junge Mannschaft sein und dabei helfen, die Jungs voranzubringen. Ich habe zudem nur gute Erinnerungen an meine Zeit in Dresden, bin mit vielen Menschen hier in Kontakt geblieben. Es war eine tolle Zeit damals und wird auch jetzt wieder eine tolle Zeit“, ist er überzeugt.

Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos erklärt: „Mit über 600 Spielen in der DEL2 bringt Arturs eine Menge Erfahrung mit und wird in unserem jungen Team eine wichtige Führungsrolle einnehmen. Seine Berufseinstellung als Profisportler ist mustergültig. Wie er in Krefeld mit seiner Krebserkrankung umgegangen ist, hat mich zudem beeindruckt. Sein unbedingter Wille, wieder auf das Eis zurückzukehren, sollte Inspiration für uns alle sein.“