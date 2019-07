Dresdner Eislöwen holen Torwarttalent Nick Jordan Vieregge

Dresden. Bei den Dresdner Eislöwen geht der Blick schon in die Zukunft. Deshalb sicherte sich der Eishockey-Zweitligist jetzt die Dienste eines Torwarttalents. Die Elbestädter verpflichteten den erst 16-jährigen Goalie Nick Jordan Vieregge. Das Eishockey-ABC erlernte er in seiner Heimatstadt Hamburg bei den Crocodiles und den Young Freezers. Im Sommer 2017 wechselte er in die Nachwuchsabteilung der Lausitzer Füchse, wo er in der Schüler-Bundesliga und der DNL2 Erfahrungen sammelte.