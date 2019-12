Dresdner Eislöwen in Ravensburg im Hintertreffen

Wilde Aufholjagd durch Eislöwen

Zum Ende des Durchgangs und gleich zu Beginn des zweiten Abschnittes machten sich die Blau-Weißen zudem durch mehrere Strafen das Leben selbst noch schwerer und das doppelte Powerplay nutzten die Towerstars in der 21. Minute durch Robin Just sogar zur 3:0-Führung. Nun aber starteten die Rossi-Schützlinge eine wilde Aufholjagd. Nach einem schönen Spielzug über Steve Hanusch und Jordan Knackstedt sorgte Nick Huard für das 1:3 (24.). Nur zwei Minuten später hatte Knackstedt schon den Anschluss auf dem Schläger, scheiterte aber zweimal knapp. Als dann beide Teams jeweils einen Akteur in der „Kühlbox“ hatten, lupfte Top-Scorer Mario Lamoureux den Puck beim Vier gegen Vier gefühlvoll zum 2:3 (30.) in die Maschen. Und nur eine Minute darauf gelang den Eislöwen nach einem schönen Schlagschuss von Arne Uplegger, den Lamoureux noch abfälschte, der ersehnte 3:3-Ausgleich. Damit war eigentlich alles wieder offen.