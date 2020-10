Dresdner Eislöwen kassieren die nächste Testspielpleite

Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben im sechsten Vorbereitungsspiel die fünfte Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Rico Rossi musste sich vor 496 Zuschauern – knapp 1000 waren zugelassen – den Bayreuth Tigers mit 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) geschlagen geben. Ein Aufwärtstrend ist derzeit nicht wirklich zu erkennen. Gegen die Gäste aus Bayreuth war das etwas bitter, denn die Tigers bestritten erst das zweite Testspiel überhaupt. Verzichten musste Rossi in dieser Partie nur noch auf Verteidiger Steve Hanusch und den kurzfristig erkrankten Goalie Riku Helenius. Dafür stand Nick Jordan Vieregge im Kasten. Alexander Dotzler konnte nach langwieriger Krankheit sein Comeback auf dem Eis geben und sein erstes Spiel absolvieren.

Die Festspielstädter erwischten den besseren Start. Schon in der 4. Minute erzielte Ivan Kolozvary das 1:0 für die Tigers. Erst Mitte des ersten Drittels kamen die Hausherren langsam besser ins Spiel, doch als Toni Ritter in der „Kühlbox“ saß, nutzte Kevin Kunz das Powerplay mit einem Schlagschuss fast von der blauen Linie und erhöhte auf 2:0 (14.).

Kurz vor der ersten Pausensirene konnte Vladislav Filin mit etwas Glück ebenfalls in Überzahl zum 1:2 (19.) verkürzen. Dabei rutschte die Scheibe Gäste-Keeper Marco Wölfl durch die Schoner. Mit Beginn des zweiten Durchgangs erhöhten die Elbestädter den Druck, aber vorm Tor fehlte meist die letzte Konsequenz und so sprang nichts Zählbares heraus. Dass Bayreuth die Torausbeute nicht vergrößern konnte, lag am gut aufgelegten Vieregge im Dresdner Gehäuse.