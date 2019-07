Dresdner Eislöwen: Kilpivaara und Böttger bleiben an Bord

Dresden. Nachdem bei den Dresdner Eislöwen der Kader komplett ist, bleibt auch das Trainerteam zum großen Teil beisammen. Während Chefcoach Bradley Gratton bereits im April seinen Kontrakt verlängerte, bleiben auch der finnische Assistent Petteri Kilpivaara und Athletiktrainer Niels Böttger den Blau-Weißen erhalten. „Das Trainerteam hat letzte Saison in einer schwierigen Phase seine Feuertaufe bestanden. Besonders in stürmischen Zeiten sieht man, wie Menschen im Team näher zusammenwachsen können und sich gegenseitig unterstützen. Deshalb wollten wir mit diesem eingespielten Team in die neue Saison gehen. Petteri als U20-Trainer wird neben der Videoanalyse, insbesondere für die individuelle Weiterentwicklung der jungen Spieler verantwortlich sein. Mit Niels verfügen wir über einen ausgewiesenen Spezialisten im Athletikbereich, der sich gemeinsam mit unseren Ärzten und Physiotherapeuten um die Fitness, Regeneration und Rehabilitation der Spieler kümmern wird“, erklärte Sportdirektor Thomas Barth.