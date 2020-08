Dresdner Eislöwen klären zwei weitere Personalien

Dresden. Die Dresdner Eislöwen komplettieren weiter ihren Kader. Wie der Eishockey-Zweitligist vermeldet, wird Stürmer Elvijs Biezais den Elbestädtern treu bleiben. Dabei verlief die vergangene Saison für den 29-jährigen Letten vor allem in der Schlussphase eher unglücklich. Nachdem mit Torhüter Riku Helenius ein weiterer Ausländer verpflichtet wurde, musste Biezais häufig als überzähliger Kontingentspieler auf der Tribüne Platz nehmen. So absolvierte er nur insgesamt 32 Hauptrunden-Partien, in denen er zehn Tore erzielte und 21 Assists beisteuerte. Nach dem vorzeitigen Abbruch der Saison wegen der Corona-Pandemie saß er mit seiner Frau Krista bis Ende Mai in Dresden fest, weil sie es nicht rechtzeitig in die Heimat geschafft hatten. Erst Anfang Juni ging es dann zurück nach Lettland.