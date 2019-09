Dresdner Eislöwen kommen nicht zur Ruhe: Trainer gefunden, Sportdirektor weg

Dresden. Nächster Paukenschlag und ein Neubeginn: Die Fans der Dresdner Eislöwen kamen am Donnerstagmittag kaum zum Luft holen. Gleich zwei Personalien ließen die Anhänger der Eishockey-Cracks aufhorchen. Zunächst teilte der Club mit, Sportdirektor Thomas Barth sei mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden worden, auf eigenen Wunsch und nur zwei Tage nachdem sich der Verein von Coach Bradley Gratton getrennt hatte. "Thomas ist am Montag auf die Gesellschaft zugekommen und hat angeboten für die jetzige Situation Verantwortung zu übernehmen und zum Wohle des Clubs zurückzutreten", so Peter Miksch, Präsident des Eissportclubs Dresden. Dem habe man entsprochen, sich die Entscheidung aber nicht leicht gemacht, "weil er de facto für die sportliche Weiterentwicklung des Standortes in den letzten Jahren hauptverantwortlich war. Tage mit vielen und intensiven Gesprächen liegen hinter allen Beteiligten."

Rossi soll's sportlich richten

Am Ende stand dann doch die Trennung, die die Verantwortlichen zum Anlass nehmen wollen, "vorhandene, durchaus erfolgreiche Strukturen sowie Kompetenzen für die Zukunft neu zu ordnen", so Miksch. Und damit begannen sie direkt. Denn nur eine knappe Viertelstunde nach der Rücktrittsmeldung meldeten die Eislöwen: Rico Rossi übernimmt das vakante Amt des Cheftrainers. Er soll bereits am Freitag im Derby gegen die Eispiraten Crimmitschau hinter der Bande stehen. Die erste Einheit mit dem Team absolvierte der 54-Jährige am Donnerstagmorgen und machte gleich klare Ansagen. „Ich bin ein sehr ehrlicher und kommunikativer Trainer, der Probleme offen anspricht. Gleiches erwarte ich von den Spielern", so Rossi. "Dass Fehler im Sport passieren ist normal, aber ich möchte sehen, dass jeder Einzelne hart arbeitet und eine ehrliche Arbeitsleistung für den Club an den Tag legt. Jeder Spieler hat die Möglichkeit, sich zu beweisen."

Seit 1996 arbeitet der ehemalige Außenstürmer als Trainer, zunächst als Co bei den Adlern Mannheim, später bei den Heilbronner Falken, mit denen er in die DEL2 aufstieg. Rico Rossi betreute zuletzt die Kassel Huskies als verantwortlicher Coach. Mit dem Team gelang ihm 2014/15 der Gewinn des Meistertitels in der DEL2. Ende Oktober 2018 wechselte er nach einigen sportlichen Misserfolgen ins Management der Huskies.

Nur wenige Monate Zeit

Trotz der vorhandenen Erfolge erhält der Kanadier zunächst nur einen Vertrag bis zum Saisonende. "Rico Rossi hat mit seiner langjährigen Tätigkeit in der DEL2 bewiesen, dass er Teams formen und zum Erfolg führen kann. Vor allem an den Standorten Kassel und Heilbronn hat er in kurzer Zeit viel entwickelt", so Marian Ziburske, Sprecher der Eislöwen-GmbH. Man sei sich bewusst, dass Rossi "an seinen bisherigen Stationen mehrjährige und kontinuierliche Arbeit geleistet hat. Dennoch haben wir uns gemeinsam mit ihm dazu entschieden, ihn vorerst mit einem Vertrag bis Saisonende auszustatten." Dann wolle man die Entwicklung neu bewerten.

Der Coach selbst freut sich auf die Herausforderung, kennt aber die Fallstricke der Aufgabe. "Ich weiß, dass die jetzige Situation in Dresden für keinen leicht ist, weder für Trainer und Spieler, noch für das Management. Ich werde mich mit dem Team von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel arbeiten und freue mich auf die neue Herausforderung!“ Gleich am Sonntag wartet auf Rossi übrigens ein Treffen mit alten Bekannten. Denn dann muss er mit seinen neuen Jungs ausgerechnet in Kassel ran.

Die Eislöwen hatten sich am Dienstag nach nur vier Saisonspielen von Bradley Gratton getrennt. Der hatte die Elbestädter im Oktober des Vorjahres übernommen und mit ihnen einen rabenschwarzen Ligastart hingelegt. Nach vier Partien standen vier Niederlagen zu Buche. Zuletzt setzte es beim EHC Freiburg eine empfindliche 1:7-Klatsche.

Wer den nun vakanten Posten des Sportdirektor übernehmen soll, teilten die Dresdner am Donnerstag nicht mit.

