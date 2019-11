Dresdner Eislöwen können Siegesserie nicht ausbauen

Dresden. Nach drei Siegen in Folge ist die kleine Serie der Dresdner Eislöwen schon wieder gerissen. Bei Schlusslicht ESV Kaufbeuren mussten sich die Elbestädter am Freitagabend vor 2676 Zuschauern mit 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) geschlagen geben. Am Sonntag empfangen die Schützlinge von Trainer Rico Rossi im letzten Spiel vor der Länderspielpause die Wölfe aus Freiburg. Die Eislöwen, die auf Nick Huard und Steve Hanusch verzichten mussten, erwischten keinen guten Start. Schon nach wenigen Sekunden kassierte Sebastian Zauner die erste Strafe, das Unterzahlspiel überstanden die Elbestädter zwar noch ohne Gegentreffer, aber die Hausherren dominierten nun das Spiel und kamen wenig später sogar in Unterzahl zu besseren Tormöglichkeiten als die Blau-Weißen in Überzahl. Den ersten Nadelstich setzte dann in der 7. Minute Sami Blomqvist, der sich gegen drei Dresdner durchsetzte und dann auch Florian Proske, der erneut den Vorzug vor Marco Eisenhut erhielt, überwand. Auch ein weiteres Überzahlspiel konnten die Eislöwen nicht nutzen, stattdessen baute Max Lukes drei Minuten vor der Pause im Powerplay nach Vorarbeit von Blomqvist die Führung auf 2:0 (17.) aus.