Dresdner Eislöwen laden gute Gegner ein

Dresden. Auch wenn die Mannschaft der Dresdner Eislöwen für die neue Saison noch längst nicht komplett ist, steht bereits das Gerüst für die Vorbereitung. So wird die Mannschaft von Trainer Bradley Gratton vor dem Saisonstart am 13. September auch diesmal wieder viele Testspiele und den traditionellen Heim-Cup bestreiten. Beim „Müller's Fanshop-Cup“ haben sich die Elbestädter mit dem DEL-Club der Krefelder Pinguine, dem tschechischen Extraligisten Verva Litvinov und DEL-2-Aufsteiger EV Landshut attraktive Gegner für das Wochenende am 24. und 25. August eingeladen.

Zum ersten Training bittet Gratton sein Team bereits am 5. August. Auch das erste Testspiel absolvieren die Dresdner gegen einen Hochkaräter, denn am 11. August erwarten die Blau-Weißen mit den Grizzlys Wolfsburg ebenfalls einen DEL-Vertreter. Nach Testpartien bei zwei tschechischen Clubs (15./20. August) gibt es für die Fans am 30. August ein interessantes Heimspiel gegen ein Team der University of Ottawa (Kanada). Die letzten beiden Partien vorm Saisonstart bestreiten die Eislöwen dann wieder auswärts – am 1. September beim Oberligisten Regensburg und am 6. September bei Orli Znojmo (Tschechien).