Dresdner Eislöwen melden sich zurück

Dresden. Die vorzeitige Sommerpause haben die Dresdner Eislöwen abgewendet. Das Team von Trainer Bradley Gratton zeigte am Sonntag den Heilbronner Falken die Zähne, setzte sich im zweiten Pre-Play-off-Spiel mit 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) nach Verlängerung durch und glich damit in der „Best-of-three-Serie aus. Der Schütze des „goldenen Tores“ war Timo Walther in der 3. Minute der Overtime.

Nun fällt die Entscheidung an diesem Dienstag in Heilbronn im dritten Match. „Wir wollten ihnen gleich den Schneid abkaufen. Das haben wir diesmal hingekriegt. Wir waren die bessere Mannschaft und haben den Sieg mehr gewollt. Es war ein geiles Spiel“, freute sich Kapitän Thomas Pielmeier nachher. Das sah Steven Rupprich nicht anders: „Es war sicher ein hartes Stück Arbeit. Aber jetzt haben wir das berühmte Momentum auf unserer Seite, fahren am Dienstag nach Heilbronn und machen das Ding klar“, so die deutliche Ansage des Dresdner Stürmers.

Dresdner Eislöwen von Beginn an bissig und heiß

Tatsächlich zeigten sich die Eislöwen vor 2828 Zuschauern von der ersten Minute an bissig und heiß. „Es war ein Play-off-Spiel wie ich es mir vorstelle, hart umkämpft mit vollem Körpereinsatz“, befand später Bradley Gratton. Dass in dieser Partie Feuer war, bewies sich gleich in der ersten Minute, als Pielmeier kurz die Fäuste sprechen ließ und dafür in die „Kühlbox“ musste. Aber die Blau-Weißen waren hellwach. So spitzelte Nick Huard einem Gegenspieler die Scheibe ab, startete einen Sololauf und netzte unter dem Jubel der Fans zur 1:0-Führung (1.) ein. Nur wenig später schlugen die Falken im nächsten Überzahlspiel eiskalt zurück – Samuel Soramies sorgte für den 1:1-Ausgleich (3.). In der Folgezeit schenkten sich beide Teams nichts, es ging richtig zur Sache, da blieben auch einige Nicklichkeiten nicht aus. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zur Pause beim 1:1.

Aber der nächste Überzahltreffer der Gäste folgte zu Beginn des zweiten Durchgangs. Roope Ranta brachte sein Team mit 2:1 (22.) in Front. Aber die Blau-Weißen schlugen postwendend zurück. Stefan Della Rovere sorgte nur eine Minute später für den 2:2-Ausgleich. Und die Blau-Weißen blieben am Drücker. Riesenjubel in der 30. Minute, als Aleksejs Sirokovs, der diesmal den Vorzug vor Harrison Reed erhalten hatte, die 3:2-Führung markierte. Zwei Minuten später hatte Nick Huard sogar das 4:2 auf dem Schläger, doch er scheiterte an Gäste-Keeper Mirko Pantkowski.

Eislöwen entscheiden Partie in der Nachspielzeit für sich

Mit dem knappen Vorsprung ging es in die letzte Pause. Nachdem die Gastgeber mehrere Möglichkeiten ausgelassen hatten und Steve Hanusch dann in die „Kühlbox“ musste, besorgte Kyle Helms im Powerplay den erneuten Ausgleich zum 3:3 (54.).In der regulären Spielzeit fiel kein Treffer mehr, es ging in die Verlängerung und da hatten die Hausherren diesmal das Glück des Tüchtigen. Bradley Gratton war zufrieden: „Das Team hat sich an die Vorgaben gehalten und bis zum Schluss gekämpft.“ Thomas Pielmeier powerte schon: „Wir müssen am Dienstag den gleichen Einsatz bringen, clever agieren und von der Strafbank wegbleiben.“

