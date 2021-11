Dresdner Eislöwen mit souveränem Auswärtssieg

Dabei mussten die Blau-Weißen ohne die erkrankten Arturs Kruminsch, Simon Karlsson und Tom Knobloch auskommen. Mit einem glänzend aufgelegten Yanick Schwendener im Tor starteten die Gäste vor 1705 Zuschauern in der neuen Landshuter Arena sehr konzentriert und bissig. Schon in der 12. Minute hatte Jordan Knackstedt nach einem Solo das 1:0 auf dem Schläger, scheiterte aber an Dimitri Pätzold im Tor der Hausherren.

Doch zwei Minuten vor der Pause gelang Adam Kiedewicz dann der Führungstreffer. Nach einem Fehler in den EVL-Reihen zog der 21-Jährige vors Tor und während Goalie Pätzold wohl erwartete, dass der Deutsch-Pole zum rechts mitgelaufenen Johan Porsberger passt, zog Kiedewicz eiskalt ab und netzte in die die kurze Ecke ein. Für ihn war es der erste Treffer in der DEL2, zuvor hatte er in dieser Saison schon zweimal in der Oberliga für Erfurt getroffen.