Dresdner Eislöwen müssen Freiburgern die Punkte überlassen

Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben sich in der DEL 2 mit einer Niederlage in die Länderspielpause verabschiedet. Vor 2226 Zuschauern mussten sich die Blau-Weißen in heimischer Halle dem EHC Freiburg mit 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) geschlagen geben. Nach 18 Spielen haben die Elbestädter nur 17 Punkte auf ihrem Konto und rangieren auf dem zehnten Tabellenplatz. Sie hatten schon am Freitag in Kaufbeuren 1:4 verloren.

Nick Huard fehlt erneut

Der Coach musste erneut auf den verletzten Nick Huard verzichten, im Tor vertraute Rossi diesmal Marco Eisenhut. Die Dresdner erarbeiteten sich von Beginn an gute Chancen, scheiterten jedoch mehrfach am Freiburger Keeper Ben Meisner oder der Puck landete am Gestänge. Anders dagegen die Gäste aus dem Breisgau. Beim zweiten Powerplay zog Cam Spiro ab und die Scheibe zappelte in den Maschen zum 1:0 (18.). Eine Minute danach bekamen weder Knackstedt noch Elvijs Biezais im Gewühl den Puck über die Linie gestochert. In der Pause ärgerte sich Arne Uplegger: „Wir haben einfach unsere Chancen nicht genutzt und dann killt uns so eine blöde Strafzeit.“ Doch auch im zweiten Abschnitt wurde es nicht besser. So erhöhte Louis Trattner auf 2:0 (31.). Zwar konnte drei Minuten später Alexander Dotzler mit einem Schlagschuss von der blauen Linie auf 1:2 (34.) verkürzen, doch die Antwort der Freiburger folgte nur zwanzig Sekunden später mit dem 3:1 durch Cam Spiro.