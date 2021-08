Dresdner Eislöwen: Neuzugang Rundqvist pünktlich zum Fototermin an Bord

Dresden. Schloss Albrechtsberg bot am Donnerstag die Kulisse für das Mannschafts-Fotoshooting der Dresdner Eislöwen. Wenig überraschend tauchte dabei noch ein neuer Spieler auf, den die Elbestädter dann auch postwendend als vorerst letzten Neuzugang verkündeten. Mit David Rundqvist besetzen die Blau-Weißen auch die vierte Kontingentstelle mit einem schwedischen Akteur. Anzeige

Rundqvist mit Eishockey-Genen

Der Center ist nach Stürmer Johan Porsberger und den Verteidigern Simon Karlsson und David Suvanto der vierte Crack aus dem skandinavischen Land. Bei Leksands IF spielte er bereits in der Saison 2018/ 2019 mit Johan Porsberger zusammen. In der abgelaufenen Saison wagte der 28-Jährige erstmals den Schritt ins Ausland, lief für den slowakischen Klub DVTK Jegesmedvek auf – allerdings nur für sechs Spiele.

Der in Karlstad geborene 1,81 Meter große Athlet stammt aus einer bekannten Eishockey-Familie. Sein Vater Thomas war viele Jahre Kapitän der schwedischen Nationalmannschaft und absolvierte für die „Tre-Kronor“ 267 Länderspiele. Er nahm an drei Olympischen Spielen teil, gewann mit dem Team zweimal Bronze (1984/1988). Bei acht WM-Teilnahmen erkämpfte er mit der Nationalmannschaft dreimal Silber und wurde 1987 und 1991 auch zweimal Weltmeister. Seine Karriere beendete er 1998 im österreichischen Feldkirch, wo auch seine beiden Söhne Adam (31) und David ihre ersten Gehversuche auf dem Eis unternahmen.

Leistungspotential abrufen

Während sein älterer Bruder bereits seit 2017 in der Schweiz (derzeit bei Thurgau) aktiv ist, sammelte David fast ausschließlich Erfahrungen in der Heimat. So absolvierte er 95 Spiele (sechs Tore und acht Vorlagen) in der ersten schwedischen Liga (SHL) sowie 218 Partien (45 Tore und 78 Vorlagen) in der zweiten Liga (Allsvenskan). Hinzu kommen 32 Spiele in den Play-offs mit fünf Toren und 14 Vorlagen.

Jetzt will er in der DEL2 mit den Eislöwen angreifen: „Ich freue mich auf Dresden und eine neue Herausforderung. Dass ich nicht der einzige Schwede im Team bin, sollte insbesondere am Anfang ein Vorteil sein. Damit dürfte sich die Eingewöhnungszeit verkürzen, so dass ich mich schnell wohlfühlen werde und zu einhundert Prozent auf das Eishockeyspielen konzentrieren kann“, sagt Rundqvist. Sportdirektor Matthias Roos erklärt: „David ist ein kreativer und spielstarker Mittelstürmer, der es versteht, seine Mitspieler optimal einzusetzen. Mit Leksands hat er 2019 die zweite schwedische Liga gewonnen und dabei starke Play-offs gespielt. Wir hoffen, dass er sich schnell an das Spiel in der DEL2 gewöhnen und sein Leistungspotential von Beginn an abrufen wird.“

Neuer Hauptsponsor

Neben dem Neuzugang konnten die Eislöwen eine weitere positive Neuigkeit verkünden. Nachdem mit Infineon erst in dieser Woche ein neuer Premiumpartner bei den Blau-Weißen vorgestellt wurde, präsentierten die Elbestädter nun mit der Firma SSS Energietechnik und Netzservice GmbH einen neuen Hauptsponsor. Erst im Februar hatte das Traditionsunternehmen sein Engagement bei den Eislöwen als Premium-Partner ausgebaut. Jetzt wurde die finanzielle Unterstützung nochmals erhöht. Als einziger Hauptsponsor wird die SSS Energietechnik und Netzservice GmbH auf der Brust und den Stutzen sowie an einem Bullykreis zu sehen sein.