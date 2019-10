Dresdner Eislöwen ohne Verschnaufpause gegen Tölz

Dresden. Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt den Dresdner Eislöwen in dieser Woche nicht. Am Mittwochabend (19.30 Uhr) steht das nächste schwere Heimspiel gegen die Tölzer Löwen auf dem Programm. Trotz der unglücklichen Niederlage in Kassel zeigt sich Trainer Rico Rossi nicht unzufrieden: „Wir haben am Sonntag schon besser gespielt als am Freitag. Leider hat das Ergebnis nicht gestimmt und war nicht das, was die Jungs sich verdient hätten. Sie haben gegen die Huskies keinen Zentimeter preisgegeben“, lobte Rossi noch mal sein Team. Verteidiger René Kramer sieht einen Aufwärtstrend: „Wir haben auf jeden Fall einen Schritt nach vorn gemacht. Es war viel mehr Speed drin, unsere Stürmer sind unglaublich viel gelaufen. Jetzt müssen wir aber in die Spur kommen, um Spiele zu gewinnen.“

Mit Bad Tölz erwartet die Elbestädter allerdings wieder ein harter Brocken. Die erste Partie gegen die Löwen verloren die Elbestädter – noch unter Bradley Gratton – nach zwei verschlafenen Dritteln und einer späten Aufholjagd mit 4:5.