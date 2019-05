Dresdner Eislöwen planen neuen Kader

Dresden. Während die Kaderplanungen bei einigen Eishockey-Zweitligisten schon relativ weit gediehen sind, hielten sich die Dresdner Eislöwen mit Veröffentlichungen ziemlich zurück. Mit Florian Proske wurde zumindest letzte Woche ein Neuzugang vorgestellt. Am Mittwoch gab der Halbfinalist zwei weitere Personalien preis. So wird Verteidiger Arne Uplegger den Elbestädtern weiterhin die Treue halten. Der 21-Jährige trägt seit 2017 das Trikot der Dresdner Profis. Ein Jahr zuvor war er aus seiner Heimat Weißwasser in die sächsische Landeshauptstadt gewechselt, wo er in der DNL für die Eislöwen Juniors zum Einsatz kam.