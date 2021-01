Dresdner Eislöwen rutschen wieder auf den letzten Platz

Damit warten die Elbestädter weiter auf den ersten Erfolg auf fremdem Eis und zudem übernahmen sie nun erneut die Rote Laterne. Schon am Dienstag gibt es jedoch die nächste Chance, endlich die Auswärtsblockade zu überwinden und in Heilbronn den „Bock umzustoßen“. Allerdings tankten die Falken mit einem 6:2-Sieg gegen Bietigheim reichlich Selbstvertrauen.

Dresdner Eislöwen geben die Rote Laterne an die Falken ab

Natürlich konnte Brockmann nach dem Spiel nicht zufrieden sein: „Das war jetzt mein drittes Auswärtsspiel mit den Eislöwen, und es ist immer wieder das Gleiche. Wir haben sehr gut angefangen, bei Fünf gegen Fünf wenig zugelassen und bekommen dann wieder ein Gegentor in Unterzahl. Das tut weh. Nach der Pause sind wir wieder gut rausgekommen, haben Chancen über Chancen gehabt. Doch wenn du kein Tor schießt, rächt sich das irgendwann einmal. Am Ende sind uns dann die Ideen ausgegangen und es fehlt auch der letzte Biss vorm Tor“, monierte Brockmann.

Treffer wollte nicht gelingen

Tatsächlich starteten die Gäste sehr gut. Vladislav Filin, der schon in der 2. Minute eine dicke Möglichkeit hatte, konnte einen Pass von Evan Trupp glänzend verwerten und sein Team mit 1:0 (6.) in Führung bringen. Anschließend gab es weitere gute Chancen – sogar in Unterzahl. Doch Nick Huard und auch Dennis Swinnen (12.) scheiterten. Beim dritten Powerplay schlugen die Bayreuther dann zu – Tyler Gron netzte zum 1:1 (15.) ein.