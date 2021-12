Dresdner Eislöwen schlagen Selb glatt mit 5:0

Dresden. ​Nach dem knappen Derbysieg im Crimmitschauer Sahnpark ließen die Dresdner Eislöwen beim Tabellenschlusslicht, den Selber Wölfen, nichts anbrennen. Sie setzten sich beim Aufsteiger deutlich mit 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) durch und bescherten damit ihrem Schlussmann Janick Schwendener in seinem 20. Spiel für die Blau-Weißen endlich den ersten Shutout. Am Sonntag erwarten die Dresdner nun das Top-Team Bad Nauheim in heimischer Arena (16 Uhr). Anzeige

Die Dresdner Eislöwen bestimmten beim „Geisterspiel“ von Beginn an das Geschehen gegen die dezimierte Selber Mannschaft. Die Wölfe konnten an diesem Spieltag nur 13 Feldspieler aufbieten. Schon das Schussverhältnis nach den ersten zwanzig Minuten sprach Bände – 23:8 für die Dresdner. Allerdings konnten sie daraus nur einmal wirklich Kapital schlagen. Erst in der 20. Minute fiel das erste Tor, das etwas kurios war, denn der Selber Brad Ross bekam den Puck an den Helm, von dort ging er ins Gehäuse. Torschütze zum 1:0 in Überzahl war Johan Porsberger. Timo Walther meinte in der ersten Pause: „Wir haben gut angefangen. Natürlich ist Selb arg geschwächt. Wir müssen unseren Vorteil mit vier Reihen konsequent ausnutzen.“

Und zu Beginn des zweiten Abschnittes konnte Simon Karlsson nach schönem Pass von Tomas Andres den Vorsprung auf 2:0 (25.) erhöhen. In der 34. Minute wurde es dann etwas wild, es entwickelte sich eine Schlägerei, in die mehrere Spieler beider Teams involviert waren. Danach verteilten die Schiedsrichter reichlich Strafen. Weil davon die Wölfe deutlich mehr betroffen waren, kamen die Eislöwen zu einem 5:3-Powerplay. Und das nutzte Simon Karlsson mit einem straffen Schuss von der blauen Linie. Der Schwede zielte ins linke untere Eck und netzte zum 3:0 (34.) ein. Damit waren die Weichen für die Blau-Weißen in Richtung Sieg gestellt.