Dresdner Eislöwen: Sebastian Zauner fällt erneut wegen Knieverletzung aus

Dresden. Die Dresdner Eislöwen müssen vorerst auf den Einsatz von Sebastian Zauner verzichten. Der 24-Jährige hatte sich beim ersten DEL2-Punktspiel der neuen Saison gegen den EV Landshut am Knie verletzt und fehlte bereits die vergangenen drei Partien. Der Verteidiger wird voraussichtlich noch drei weitere Wochen ausfallen.

„Es ist natürlich sehr ärgerlich, dass ich direkt zu Beginn der Saison aussetzen muss. Ich will jetzt so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen, um meinen Jungs zu helfen.“, so Zauner.