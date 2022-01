Dresdner Eislöwen setzen Planungen fort: Arne Uplegger erhält neuen Vertrag

Der gebürtige Bad Muskauer war bereits 2016 aus Weißwasser in die Nachwuchsabteilung der Eislöwen gewechselt und gab in der Saison 2017/18 sein Zweitliga-Debüt. Inzwischen kann er auf 205 Einsätze im Trikot der Blau-Weißen verweisen. „Für Arne war es wichtig, Konstanz in sein Spiel zu bringen und seine Fehlerquote zu senken. Seit der Pause im November sind wir mit seinen Leistungen sehr zufrieden und die Trainer vertrauen ihm daher auch in spielentscheidenden Situationen. Wenn Arne fokussiert bleibt und seine Fehlerquote so niedrig wie in den letzten Wochen hält, wird er auch in Zukunft in unserer Defensivabteilung gesetzt sein und viel Eiszeit erhalten“, erklärt Sportdirektor Matthias Roos.