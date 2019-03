Dresdner Eislöwen setzen sich gegen die Bietigheim Steelers durch

Bietigheim/Dresden. Den Dresdner Eislöwen ist der nächste Coup gelungen. Mit einer grandiosen kämpferischen Teamleistung und der nötigen Cleverness setzten sich die Elbestädter gestern im siebenten Spiel des Playoff-Viertelfinales bei den Bietigheim Steelers verdient mit 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) durch. Damit schicken die Sachsen den Vorrundenzweiten und Titelverteidiger in die Sommerpause und ziehen selbst in die nächste Runde ein. Schon ab diesem Mittwoch treffen sie im Halbfinale auf Hauptrundensieger Frankfurt. René Kramer brachte es nach dem erneuten Krimi gestern auf den Punkt: „Durch welche Katastrophe wir am Anfang der Saison gegangen sind und jetzt das zu erleben, ist einfach unglaublich für uns“, sagte der Verteidiger glücklich.

Zuvor boten die Elbestädter, die extra zur Entscheidungspartie einen Tag früher anreisten, eine hochkonzentrierte und nervenstarke Vorstellung. Sie starteten hellwach und nutzten gleich das erste Überzahlspiel. Nach Pass von Jordan Knackstedt zimmerte Nick Huard die Scheibe eiskalt unter die Latte zur 1:0-Führung (5.). Allerdings schlugen die Steelers nur drei Minuten zurück. Nach einem Bullygewinn von Shawn Weller vorm Tor von Marco Eisenhut netzte Max Lukes aus Nahdistanz zum 1:1 (8.) ein. Danach ging es hin und her. Frederik Cabana traf zum Glück nur die Latte (12.), aber auch Nick Huard konnte eine Minute später die nächste Großchance nicht nutzen. In der 19. Minute landete der Puck aber doch im Bietigheimer Tor, doch nach Videobeweis wurde das Tor nicht anerkannt, vielmehr gab es Strafe für Jordan Knackstedt.

Eislöwen-Doppelschlag im 2. Drittel sorgt für Vorentscheidung

Nach der ersten Pause gaben die Eislöwen sofort wieder Vollgas. Und mit einem Doppelschlag sorgten sie für die Vorentscheidung. In der 29. Minute hämmerte Arne Uplegger die Scheibe von der blauen Linie vors Tor und Aleksejs Sirokovs markierte das 2:1. Als die Hausherren die nächste Strafe zogen, erhöhte Knackstedtmit schönem Schuss in den Winkel den Vorsprung auf 3:1 (30.). „Die Special Teams waren entscheidend“, meinte Kramer später. Doch nicht nur das Powerplay klappte diesmal hervorragend, auch in Unterzahl agierten die Blau-Weißen mit starkem Penaltykilling und zogen damit den Steelers den Zahn. Dennoch wurde es im Schlussdrittel noch einmal brenzlig. Denn in der 44. Minute verkürzte Shawn Weller aus Nahdistanz zum 2:3.