Dresdner Eislöwen sind hungrig auf nächsten Sieg

Dresden. Nachdem die Dresdner Eislöwen mit dem 5:2-Heimsieg den Ausgleich in der Playoff-Viertelfinalserie gegen die Bietigheim Steelers geschafft haben, folgen nun am Wochenende die Spiele drei und vier. Zuerst müssen die Schützlinge von Trainer Bradley Gratton an diesem Freitag wieder auswärts beim Titelverteidiger ran, bevor am Sonntag (17 Uhr) das zweite Heimspiel auf dem Plan steht. Danach folgt übrigens schon am Dienstag Partie Nummer fünf in Bietigheim. Gratton aber will stets nur von Spiel zu Spiel denken und erklärt: „Es ist noch nichts entschieden, alles ist offen. Die Steelers werden extrem hungrig sein, daheim mit einem Sieg wieder vorzulegen, aber wir werden es ebenfalls sein.“

DURCHKLICKEN: Die Bilder von Spiel zwei Die Dresdner Eislöwen gleichen die Serie gegen die Bietigheim Steelers aus, gewinnen das erste Heimspiel in der Playoff-Serie 5:2. © Steffen Manig

Seine Jungs hätten in dieser Woche sehr gut trainiert und man sei noch einmal alles durchgegangen. Natürlich werde dabei auch immer das Überzahlspiel geübt, berichtete der Eislöwen-Coach: „Letzten Freitag hat Bietigheim das Spiel im Powerplay entschieden.“ Wie man aber am Sonntag gesehen habe, sei jedoch nicht nur das ausschlaggebend. „Wichtig ist, die Tore zum richtigen Zeitpunkt zu schießen“, findet Gratton, der auch in den Playoffs solch jungen Spielern wie Tim Heyter viel Eiszeit einräumt. „Als Trainer ist es unsere Aufgabe, den Jungs, die sich anbieten und viel investieren, die Chancen einzuräumen, sich zu beweisen und weiterzuentwickeln. Aber er wäre nicht auf dem Eis, würde ich ihm nicht vertrauen“, betont Gratton mit Blick auf den 20-Jährigen, der aus Weißwasser stammt, aber 2016 nach Dresden wechselte.

Bei den Männern ist das Tempo viel höher

„Einer der Hauptgründe war, dass ich am Sportgymnasium beste Bedingungen hatte, mein Abitur abzulegen. In der Lausitz gibt es keine Sportschule und dann war es sehr schwer, auch mal eine Freistellung zu bekommen“, erläutert der junge Verteidiger, der zu Saisonbeginn bei Oberligist Erfurt zunächst einmal die Möglichkeit hatte, viel Spielpraxis zu bekommen. „Vorher hatte ich nur im Nachwuchs gespielt. Bei den Männern ist das Tempo aber viel höher und es wird körperbetonter gespielt“, so Heyter, der 35 Spiele für die Blumenstädter und inzwischen 19 Partien für die Eislöwen bestritt.

„Im Profibereich geht es natürlich noch einmal schneller zur Sache und es war auch ein völlig neues Gefühl, vor so vielen Zuschauern zu spielen“, bekennt Heyter, der aber von seinen Teamgefährten sehr gut aufgenommen worden sei. „Und ich hatte das Glück, an der Seite von Georgijs Pujacs zu spielen. Da konnte ich viel lernen. Auch sonst bekommt man von den älteren erfahrenen Spielern viele Tipps, auch wenn man Fehler gemacht hat“, fügt er an. Fehler mache schließlich jeder, ob Spieler oder Trainer, wie Bradley Gratton aus Erfahrung weiß. „Wichtig jedoch ist, wie man damit umgeht und was man daraus lernt“, fügt der 48-jährige Kanadier an.

