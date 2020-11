Dresdner Eislöwen sind in Bietigheim gefordert

Dresden. Nach dem knappen Derby-Sieg gegen die Lausitzer Füchse geht es für die Dresdner Eislöwen schon am Dienstagabend (20 Uhr) weiter. Das Team von Trainer Rico Rossi gastiert bei den Bietigheim Steelers und möchte die ersten Auswärtspunkte einfahren. Das wird im Ellental natürlich keine leichte Aufgabe. „Das ist eine Top-Mannschaft mit der Zielsetzung, in die DEL zu gehen. Es wird schwer für uns, aber wir werden unser Bestes geben“, so Rossi.

