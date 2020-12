Dresdner Eislöwen spielen einen Tag früher in Weißwasser

Dresden. Das Derby zwischen den Lausitzer Füchsen und den Dresdner Eislöwen steigt schon einen Tag früher als geplant. Beide Teams treffen bereits am kommenden Dienstag in Weißwasser (19.30 Uhr) aufeinander. Der Grund ist eine Absprache aller Klubs der DEL 2. So wurde der komplette 15. Spieltag vom Mittwoch auf den Dienstag verlegt. Wie die Ligenleitung informiert, sei man damit dem Wunsch aus Spielerkreisen nachgekommen. Zuvor wurde dieser mit allen Clubs diskutiert.

Angesichts des aktuellen Spielplans der 2. Liga, auch mit dem Blick auf zahlreiche Nachholspiele im Dezember und über den Jahreswechsel hinaus, wollen die Club- und Liga-Verantwortlichen den Cracks und ihren Familien zumindest für das Weihnachtsfest einen Tag länger Pause einräumen. Sicher werde das bevorstehende Weihnachtsfest für viele ungewohnt und anders als alle Jahre davor. Deshalb möchte die DEL 2 ihren Spielern die Möglichkeit geben, auch für den kleinen Rahmen und unter Beachtung der wichtigen Hygiene- und Kontaktregeln, die Zeit in der Familie zu genießen, heißt es dazu in der Begründung. „Ursprünglich war der Gedanke, dass wir am 23. Dezember, unmittelbar vor dem Weihnachtsfest, mehr Fans die Möglichkeit geben können, den Spieltag zu besuchen. Aufgrund der aktuellen Notwendigkeit, dass Profisport ausschließlich ohne Zuschauer stattfindet, können wir die bestehende Flexibilität bei der Verlegung von Spielen im Interesse unserer Spieler und Club-Mitarbeiter nutzen. Darauf haben sich die Clubs einvernehmlich verständigt“, erklärte DEL-2-Geschäftsführer René Rudorisch.

Den Dresdner Eislöwen passt diese Verlegung ohnehin gut ins Konzept. Weil die eigentlich für Sonntag geplante Partie in Freiburg schon vorgezogen wurde, ist am vierten Advent spielfrei. „Für unseren Spielrhythmus passt das sehr gut, aber ich finde es allgemein für die Jungs wichtig, dass sie in diesem Jahr ein bisschen länger das Fest mit der Familie verbringen können. Es sind ein paar Tage, in denen man den Kopf ein wenig frei bekommen kann“, sieht Eislöwen-Trainer Rico Rossi das Ganze ebenfalls sehr positiv. So wird seine Mannschaft den 23. und 24. Dezember frei haben und er wird seine Schützlinge am ersten Feiertag nachmittags wieder in der Eishalle zum Training bitten. Am zweiten Feiertag steigt dann das nächste Derby daheim gegen Crimmitschau.