Dresdner Eislöwen starten in die Pre-Playoffs

Dresden. Die 52 Spiele der Hauptrunde sind Vergangenheit. Mit dem Start in die Pre-Play-offs beginnt auch für die Dresdner Eislöwen die Saison in der DEL2 praktisch bei Null. Jetzt gilt es gegen die Heilbronner Falken einen der beiden letzten Plätze für das Viertelfinale zu ergattern. Im Modus „Best of Three“ braucht dabei eine Mannschaft zwei Siege für das Weiterkommen. An diesem Freitag sind die Elbestädter zuerst bei den Falken gefordert, am Sonntag (17 Uhr) folgt das zweite Match in heimischer Arena. Sollte dann keine Entscheidung gefallen sein, dann müsste das Team von Trainer Bradley Gratton am Dienstag nochmals in Heilbronn antreten.

„Alle sind heiß. Das ist für uns praktisch die Revanche für die letzte Saison. Jetzt beginnt die geilste Zeit im Eishockey und natürlich wollen wir solange wie möglich dabeibleiben“, sagt Kapitän Thomas Pielmeier und powert weiter: „Wir wollen gleich mit einem Auswärtssieg nach Hause fahren.“ Nachdem die Mannschaft den Gang in die Abstiegsrunde abwenden konnte, sei schon eine kleine Last von allen abgefallen. „Aber wir haben unser Ziel ja noch längst nicht erreicht“, lässt der 31-Jährige keinen Zweifel, dass die Mannschaft darauf brennt, die bislang sehr durchwachsene Saison jetzt zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Auch Trainer Bradley Gratton hat in der Kabine die nötige Kampfstimmung wahrgenommen: „Die Jungs sind aufgeregt, sie wollen endlich loslegen und zeigen, was sie draufhaben."

Die Vorbereitung auf den schwierigen Gegner, gegen den man dreimal in der Saison verlor, nur einmal zuletzt knapp nach Verlängerung gewann, habe in dieser Woche viel Zeit in Anspruch genommen. „In den Playoffs kommt es auf viele Details an. Heilbronn ist eine offensiv sehr starke Mannschaft. Da ist es wichtig, diszipliniert zu spielen, wenig Strafen zu kassieren“, weiß Gratton, der aber auch hervorhebt: „Entscheidend wird sein, wer den Sieg mehr will.“

Dass gerade Heilbronn eine harte Nuss für die Eislöwen ist, will auch Pielmeier nicht verhehlen: „Sie haben uns schon das Leben einige Male sehr schwer gemacht“, gibt der gebürtige Deggendorfer zu, schiebt aber gleich hinterher: „Zuletzt haben wir aber gesehen, wenn wir defensiv gut stehen, dann haben wir eine Chance.“ Im Hexenkessel von Heilbronn komme es vor allem auch darauf an, kühlen Kopf zu bewahren, meint der Eislöwen-Stürmer. Gratton fordert in dieser Hinsicht: „Die Jungs müssen alles um sie herum ausblenden, sich nur auf ihre Aufgaben konzentrieren. Dabei kennt jeder seine Rolle.“ Ob er mit dem gleichen Kader ins erste Spiel geht wie zuletzt, wollte der Coach allerdings noch nicht verraten. Die Falken sehen vor allem in ihrem jungen Keeper Mirko Pantkowski einen wichtigen Baustein zum Erfolg. Falken-Spieler Patrick Kurz meinte: „Viel wird von den Torhütern abhängen.“ Der erst 20-jährige Pantkowski ist bei den Falken inzwischen die klare Nummer eins. Aber auch die Eislöwen können auf ihren Goalie Marco Eisenhut bauen, der in dieser Saison immer wieder ein ganz wichtiger Rückhalt war.

