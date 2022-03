Dresdner Eislöwen starten ins Viertelfinale: "Jeder freut sich auf die Playoffs"

Dresden. Auch wenn die Eislöwen selbst beim Gewinn der DEL2-Meisterschaft in diesem Jahr nicht aufsteigen können, starten sie mit Volldampf in die Play-offs. „Unserer Motivation hat die Entscheidung des Schiedsgerichts nicht geschadet. Für uns heißt es, jetzt erst recht. Wir wollen zeigen, wozu wir in der Lage sind“, erklärt Kapitän Jordan Knackstedt vor Beginn des Viertelfinales gegen Heilbronn (19.30 Uhr). Anzeige

Auch Trainer Andreas Brockmann weiß: „Jeder Spieler freut sich auf die Play-offs, darauf arbeitet man schließlich die ganze Saison hin.“ Träumereien vom Finale aber erteilt der 54-Jährige eine Absage: „Davon sind wir noch ganz weit weg. Wir müssen Schritt für Schritt gehen.“ Dass seine Mannschaft als Vorrundenzweiter gegen den Siebenten Heilbronn als Favorit in die erste Runde geht, sieht der Bayer nicht als Rucksack.

Ein Selbstläufer werde die Serie, die nach dem Modus „Best of seven“ ausgespielt wird, aber keinesfalls. Auch in den Play-offs richtet Brockmann den Fokus auf sein eigenes Team: „Wir müssen unser Spiel spielen. Am Ende werden Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden, wie Über- und Unterzahlspiel.“

Was das Überzahlspiel angeht, rangieren die Falken nach der Hauptrunde mit einer Quote von 20,71 auf Platz vier und damit vor den Elbestädtern, die mit 19,77 auf Rang sechs landeten. Bei der Unterzahl schlägt das Pendel aber klar für Dresden aus, das mit der Quote von 84,42 den zweiten Platz belegte, während Heilbronn mit 72,29 auf Rang neun kam. Knackstedt weiß: „Heilbronn hat ein starkes Team mit einem guten Mix aus jungen und erfahrenen Spielern. Da müssen wir unseren Speed und unsere vier ausgeglichenen Reihen dagegensetzen“, fordert der Deutsch-Kanadier.