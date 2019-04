Dresdner Eislöwen starten mit Niederlage ins Playoff-Halbfinale 

Dresden. Die Dresdner Eislöwen sind mit einer Niederlage in die Playoff-Halbfinal-Serie gestartet. Das Team von Bradley Gratton musste sich im ersten von sieben möglichen Partien vor 4137 Zuschauern bei den Löwen Frankfurt mit 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) geschlagen geben. Bereits am Freitag geht es weiter, dann empfangen die Elbestädter den Vorrunden-Ersten in eigener Halle.

Obwohl die Hausherren mit viel Power in die Partie starteten und die Gäste unter Druck setzten, gelang den Elbestädtern der erste Treffer. Nach Vorlage von Stefan Della Rovere netzte Goldhelm Jordan Knackstedt in der 17. Minute zur 1:0-Führung für die Blau-Weißen ein. Mit dem knappen Vorsprung ging es zum ersten Pausentee. Bitter: Verteidiger Georg Pujacs musste schon früh in diesem Spiel verletzt raus und wurde ins Krankenhaus gebracht.