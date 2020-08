Dresdner Eislöwen starten später in die neue Saison der DEL2 - Rupprich bleibt

Dresden. Was sich in den letzten Wochen schon angedeutet hat, ist jetzt Gewissheit: Der Start in die neue DEL2-Saison wird noch einmal um einen Monat verschoben. Während einer Video-Konferenz aller 14 Eishockey-Zweitligisten an diesem Freitag wurde der auf den 2. Oktober terminierte Auftakt nun auf den 6. November verlegt. Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf erklärte am Freitag: „Die Zeichen, die es hinsichtlich Corona derzeit gibt, haben diese Entscheidung maßgeblich beeinflusst. Sicher hing es nicht an Sachsen, doch wir brauchen schließlich unsere Gegner in Bayern oder Baden-Württemberg auch noch in zehn Jahren. Diesen Klubs machen es die regionalen behördlichen Verordnungen aber im Moment unmöglich, einen Spielbetrieb durchzuführen. Es gilt das Solidarprinzip.“

Dabei haben es sich die Vereine keinesfalls leicht gemacht. Rund zweieinhalb Stunden wurde hart debattiert. „Die Saison ganz wegzulassen, ist für alle derzeit undenkbar. Wir hoffen, dass wir Anfang November an allen Standorten mit Zuschauern loslegen können“, so Walsdorf, der hinzufügte: „Wir sind natürlich dann auf die vom Bund beschlossenen Zuschüsse angewiesen.“ Am Modus werde vorerst festgehalten. Wie die Bezahlung der Spieler gehandhabt wird, müsse nun mit jedem einzelnen Crack ausgehandelt werden. „Da sind auch Überlegungen mit Kurzarbeit enthalten“, räumt der Eislöwen-Geschäftsführer ein. Der Vorbereitungsstart soll auf jeden Fall rund sechs Wochen vor dem ersten Spiel erfolgen.

Rupprich bleibt in Dresden

Trotzdem hatten die Dresdner zugleich auch positive Nachrichten zu verkünden. So verlängert Steven Rupprich seinen Vertrag und geht damit in seine siebente Saison bei den Elbestädtern. „Wir fühlen uns als Familie richtig wohl. Hier in Dresden und beim Verein ist alles, was man dafür braucht“, weiß der 31-Jährige den Standort zu schätzen. Und er könnte demnächst Pavel Vit als Eislöwen-Rekordspieler ablösen. Der Deutsch-Tscheche lief 344 Mal für die Blau-Weißen auf, Rupprich brachte es bislang auf 329 Einsätze. Seine Verbundenheit mit den Eislöwen drückt der gebürtige Berliner auch mit einer Ausweitung seines Engagements im Nachwuchs aus. Den Talenten gibt er seine Erfahrung gern weiter, auch sein eigener Sohn spielt schon bei den Bambinis und später kann sich der Stürmer durchaus eine Trainerlaufbahn vorstellen. „Eishockey ist das, was ich am besten kann“, so Rupprich.