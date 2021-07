Dresdner Eislöwen treiben Kaderplanung voran: Talent Adam Kiedewicz kommt

Dresden. Die Dresdner Eislöwen treiben die Kaderplanungen voran. Die Verantwortlichen setzen dabei weiter konsequent auf die Jugend. So präsentierten die Blau-Weißen mit Stürmer Adam Kiedewicz das nächste Talent. Der Linksschütze ist erst 21 Jahre jung und stammt aus dem polnischen Torun. Er wurde seit 2014 bei den Kölner Junghaien ausgebildet und kam 2017 nach Krefeld, wo er in den letzten beiden Spielzeiten in der Oberliga Erfahrungen sammelte. Mit 18 Toren und 14 Vorlagen in 39 Spielen avancierte er zum viertbesten Scorer seines Teams, das wegen Quarantäne die Saison nicht komplett zu Ende spielen konnte und die Play-offs verpasste.

Anzeige