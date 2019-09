Dresdner Eislöwen trennen sich von Cheftrainer Bradley Gratton

Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben auf den enttäuschenden Saisonstart reagiert und sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Bradley Gratton getrennt. Das teilte der Eishockey-Club am Dienstagmittag mit. Der 48-jährige Kanadier selbst war ebenso wie die Mannschaft am Morgen noch vor der ersten Trainingseinheit von Sportdirektor Thomas Barth über den Rauswurf informiert worden. Bis auf Weiteres übernimmt der bisherige Co-Trainer Petteri Kilpivaara. Ihm zur Seite stehen Athletiktrainer Niels Böttger und Torwarttrainer Anton Lukin.

Die Dresdner Eishockeycracks haben nach den ersten vier Partien der neuen DEL2-Saison eine ernüchternde Bilanz aufzuweisen. Mit lediglich zwei Punkten rangieren die Eislöwen auf dem letzten Tabellenplatz. Dabei hatte Barth vor Saisonbeginn die direkte Qualifikation für die Playoffs als Saisonziel ausgegeben. Sowohl in den Heimspielen gegen Landshut und Kaufbeuren als auch bei den Auswärtsauftritten in Bad Tölz und in Freiburg setzte es Niederlagen. Im Breisgau kassierten die Elbestädter am Sonntag satte sieben Gegentore, waren zu keiner Zeit in der Lage den Hausherren etwas entgegenzusetzen.