Dresdner Eislöwen unterliegen den Ravensburg Towerstars 0:3

Dresden. Nach der Niederlage am Freitag in Freiburg hat es für die Dresdner Eislöwen auch daheim gegen die Ravensburg Towerstars nicht zu einem Punkt gereicht. Das Team von Rico Rossi unterlag trotz großem Kampf vor allem im Schlussdrittel den Gästen mit 0:3 (0:0, 0:2, 0:1). Damit kassierten die Elbestädter im neunten Spiel die siebente Niederlage. „Wir haben kein Tor geschossen und da kann man keine Spiele gewinnen“, brachte es Eislöwen-Verteidiger Lucas Flade auf den Punkt.

Einen Tag vor dem Spiel gaben die Dresdner eine weitere Personalentscheidung bekannt. So rückt der Deutsch-Tscheche Matej Mrazek aus dem eigenen Nachwuchs auf und erhält seinen ersten Profi-Vertrag. Der 20-Jährige, der seine ersten Schritte bei Sparta Prag ging und seit 2015 in Dresden ausgebildet wurde, brachte es in der vergangenen Saison in 33 Spielen für das U20-Team auf 28 Tore und 29 Torvorlagen. Eislöwen-Berater Marco Stichnoth erklärte: „Wir freuen uns, dass erneut ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung geschafft hat. Das unterstreicht die hervorragende Arbeit im Verein.“