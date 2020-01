Dresdner Eislöwen unterliegen im Breisgau mit 3:6

Freiburg/Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben auch das dritte Saisonspiel gegen den EHC Freiburg verloren. Das Team von Rico Rossi musste sich vor 3011 Zuschauern im Breisgau mit 3:6 (0:2, 2:2, 1:2) geschlagen geben. Matchwinner war dabei der Freiburger Top-Scorer Luke Pither, der allein drei Treffer zum Sieg der Hausherren beitrug. Zumindest haben die Blau-Weißen schon am Sonntag um 17 Uhr die Chance, in eigener Arena die Bilanz gegen den Tabellenzweiten zumindest etwas aufzubessern und sich für die Niederlagen zu revanchieren.

Die Hausherren erwischten den deutlich besseren Start. Sie setzten die Dresdner von Beginn an unter Druck, und Riku Helenius im Tor der Blau-Weißen bekam gut zu tun. Nach zehn Minuten war der Finne aber dann doch machtlos, zumal ihm etwas die Sicht versperrt war. So konnte Scott Allen nach einem Schuss von Nick Pageau zum 1:0 einnetzen. Zwei Minuten später hatte Jordan Knackstedt den Ausgleich auf der Kelle, doch der Dresdner Top-Scorer schlenzte den Puck am Kasten vorbei. Eine Unaufmerksamkeit im Überzahlspiel brachte den Rossi-Schützlingen den zweiten Gegentreffer ein. Sie verloren die Scheibe, Pageau passte zu Cam Spiro, der nach seinem Alleingang in Richtung Helenius den Puck dem unglücklichen Goalie durch die Schoner zum 2:0 (18.) schob.

Eislöwen gleichen durch Lavallée und Pohl aus

Nach der Pause erlebten die Zuschauer ein Auf und Ab. Nun gaben die Gäste aus Sachsen mehr Gas, wollten unbedingt den Anschluss schaffen. Nachdem sich Toni Ritter an der Bande schön durchgesetzt hatte, legte er die Scheibe zu Kevin Lavallée, der das 1:2 (23.) markierte. Das gab den Eislöwen Auftrieb. Und nach einem Schuss von Steve Hanusch fälschte der im Slot lauernde Petr Pohl den Puck zum 2:2-Ausgleich (29.) in die Maschen. Alles war wieder offen. Aber binnen zwei Minuten stellten die Breisgauer den alten Abstand wieder her. Als Petr Pohl in der „Kühlbox“ saß, nutzten die Freiburger das Powerplay und Luke Pither brachte sein Team wieder mit 3:2 (32.) in Front.