Dresdner Eislöwen verlängern mit Tom Knobloch und Bruno Riedl

Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben weitere Personalentscheidungen verkündet. So haben Stürmer Tom Knobloch und Verteidiger Bruno Riedl ihre Verträge für eine weitere Saison verlängert. Knobloch war 2018 von den Eisbären Juniors an die Elbe gewechselt und geht nun in seine vierte Saison bei den Blau-Weißen.

In der vergangenen Spielzeit kam der gebürtige Hennigsdorfer wegen mehrerer Verletzungen nur zu 27 Einsätzen. „Tom hatte in der vergangenen Saison viel Pech durch Verletzungen und Krankheit. Er ist noch ein junger Spieler, der sein Potenzial gezeigt hat und er soll in der neuen Saison den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen“, sagt Eislöwen-Trainer Andreas Brockmann über den 22-Jährigen.