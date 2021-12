Dresdner Eislöwen verlängern Vertrag mit Janick Schwendener

Schwendener war im Sommer von den Iserlohn Roosters, wo er nur sieben Einsätze bekommen hatte, aus der DEL an die Elbe gewechselt. Zuvor hatte der aus Chur in Graubünden stammende Keeper viele Erfahrungen in seiner Heimat gesammelt, war unter anderem mit Bern Schweizer Meister geworden und gewann mit Genf den Spengler Cup. Von Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos und Trainer Andreas Brockmann war er als klare Nummer eins verpflichtet worden. Diese Rolle füllt er auch aus, kann in 21 Spielen auf eine Fangquote von 90,33 Prozent und einen Gegentorschnitt von 2,57 verweisen. Zuletzt in Selb feierte er seinen ersten Shutout.