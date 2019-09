Dresdner Eislöwen verlieren auch in Bad Tölz

Bad Tölz/Dresden. Das erste DEL2-Wochenende müssen die Dresdner Eislöwen schnell abhaken. Nach der 1:2-Heimniederlage nach Verlängerung gegen Landshut kassierten die Elbestädter am Sonntag eine weitere Pleite. Sie unterlagen vor 2728 Zuschauern bei den Tölzer Löwen nach verschlafenen zwei Dritteln mit 4:5 (0:1, 0:2, 4:2). Damit haben die Schützlinge von Bradley Gratton nur einen Punkt auf dem Konto.

Die Eislöwen mussten erneut auf Timo Walther, Tim Heyter und dazu auch noch auf den angeschlagenen Sebastian Zauner verzichten. Mit den Gedanken offensichtlich noch im Bus, erwischten die Elbestädter keinen guten Start. Von Beginn an übernahmen die Tölzer Löwen das Zepter auf dem Eis. Während die Schützlinge von Kevin Gaudet schnell und schnörkellos kombinierten und den diesmal im Tor stehenden Florian Proske beschäftigten, fanden die Blau-Weißen überhaupt keinen Rhythmus. Auch zwei Überzahlspiele halfen nicht, sie blieben ungenutzt. Anders die Hausherren. Als Niklas Jentsch in die Kühlbox musste, zogen die Tölzer ihr Powerplay auf und Lubor Dibelka netzte zum 1:0 (14.) ein. Auch danach blieben die Gastgeber am Drücker, hatten mehrere Möglichkeiten, die Führung auszubauen, doch Florian Proske verhinderte immer wieder Schlimmeres. Dass die Schussbilanz in den ersten zwanzig Minuten mit 16:5 für die Tölzer ausfiel, sagt wohl schon viel.

„Einfach zu wenig“

Sicher gab es in der Kabine für die Dresdner einen Weckruf durch Trainer Bradley Gratton, aber wirklich zünden konnten die Blau-Weißen den Turbo auch im Mitteldrittel nicht. Zwar versuchten sie zu Beginn, mehr Druck zu entwickeln und Jordan Knackstedt hatte gleich in der 21. Minute eine gute Chance, doch ein Tölzer Spieler räumte die Scheibe noch weg. Besser agierten die Tölzer, die in der 29. Minute durch Max French das 2:0 nachlegten. Und French war es auch, der kurz vor der zweiten Sirene den Vorsprung auf 3:0 (39.) ausbaute. Als Sasa Martinovic in der 44. Minute das Polster sogar auf 4:0 erhöhte, schien die Partie endgültig gelaufen. Bis dahin wirkten die Eislöwen zu behäbig, kamen oft einen Schritt zu spät und die Pässe waren zu unpräzise. Als jedoch Jordan Knackstedt vier Minuten später zum 1:4 einnetzte, schien das endlich der erhoffte Weckruf zu sein. Nun legten die Blau-Weißen ihre Zurückhaltung ab, zeigten sich bissig und in Überzahl gelang Elvijs Biezais wenig später das 2:4 (49.).

Allerdings schlugen die Gastgeber postwendend zurück und Shawn Weller stellte mit dem 5:2 (51.) den alten Abstand wieder her. Weil die Tölzer Löwen jedoch die nächste Strafe zogen, konnten Steve Hanusch mit einem schönen Powerplay-Tor den Rückstand auf 3:5 (55.) verkürzen. Knapp drei Minuten vor dem Ende nahm Bradley Gratton eine Auszeit und kurz darauf Proske für einen weiteren Feldspieler aus dem Kasten. Mehr als der 4:5-Anschlusstreffer durch Mario Lamoureux (60.) war aber nicht mehr drin. Die Aufholjagd kam einfach zu spät. Trainer Bradley Gratton erklärte: „In den ersten beiden Dritteln haben die Tölzer uns dominiert und uns große Probleme bereitet. Durch zu viele Fehler haben wir es uns selbst schwer gemacht. Mit zunehmender Spieldauer haben wir ins Spiel gefunden, aber am Ende war es einfach zu wenig, was wir gezeigt haben.“

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.