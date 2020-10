Dresdner Eislöwen verlieren Sachsenderby erneut gegen Eispiraten Crimmitschau

Dresden. Die Dresdner Eislöwen tun sich in der Vorbereitung auf die nun definitiv ohne Zuschauer beginnende Saison in der DEL 2 weiter schwer. Am Freitagabend verloren die Cracks von Trainer Rico Rossi zu Hause im Nord-Ost-Pokal gegen die Eispiraten Crimmitschau mit 5:6. Damit konnte das zuletzt gebeutelte Team wieder kein Selbstvertrauen sammeln.

Vor 851 Zuschauern in der Energieverbund-Arena ging es eigentlich gut los für das Team um Kapitän Jordan Knackstedt, denn Alexander Dotzler brachte die Gastgeber im Sachsenderby mit 1:0 in Front (3.). Die Westsachsen glichen aber schon in der 7. Minute durch Scott Timmins aus, der Riku Helenius im Tor der Eislöwen bezwang. Doch Tim Knobloch schlug gleich mit dem 2:1 zurück (8.). Die Freude bei den Dresdner Fans währte aber nur kurz, denn wenige Sekunden später netzte Patrick Pohl den Puck zum 2:2 ein (8.). In der 10. Minute war es dann Moritz Schug, der sogar die erste Führung für die Gäste besorgte. Doch Elvijs Biezais egalisierte schon zwei Minuten später zum 3:3 (12.). Doch das turbulente erste Drittel war damit noch nicht gegessen, denn Carl Hudson brachte die Eispiraten wieder in Vorhand (15.).

JETZT Durchklicken: Die Bilder der knappen Heimniederlage der Eislöwen im Sachsenderby! Knappe Niederlage für die Eislöwen: Das Team von Trainer Rico Rossi unterlag im Sachsenderby den Eispiraten aus Crimmitschau mit 5:6. ©

Im zweiten Spielabschnitt gelang Biezais bald der erneute Ausgleich (22.). Vladislav Filin drehte die Partie wieder zu Gunsten der Hausherren (28.), doch Timo Gans schlug zurück, als der Dresdner Kevin Lavallée in der “Kühlbox” saß (29.). Im letzten Drittel war es dann Scott Timmins mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel, der den Sieg der Crimmitschauer sicherstellte (47.). Die Eislöwen wehrten sich zwar gegen die drohende Niederlage, aber sie konnten die verbleibende Zeit nicht mehr für einen Gegenschlag nutzen.