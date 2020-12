Dresdner Eislöwen verpassen gegen die Kassel Huskies eine Überraschung knapp

Dresden. Zu einem Sieg hat es beim Debüt des neuen Trainer Andreas Brockmann nicht ganz gereicht. Dennoch haben sich die Dresdner Eislöwen gegen den derzeit überragenden Tabellenführer Kassel sehr gut verkauft und bei der knappen 3:4-Niederlage (1:0, 1:2, 1:1, 0:0) nach Penaltyschießen einen Punkt erkämpft. „Kassel ist derzeit die beste Mannschaft. Wir sind sehr gut rausgekommen und haben im ersten Drittel das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Im zweiten Abschnitt ging es dann rauf und runter, aber wir haben nie aufgegeben und uns am Ende durchgefightet. Von der Einstellung und dem Charakter war ich mit der Mannschaft sehr zufrieden“, zog der neue Eislöwen-Coach ein insgesamt positives Fazit. Anzeige

Die Eislöwen mit druckvollem Spiel

Er musste gleich bei seinem Einstand auf die angeschlagenen Riku Helenius, Dennis Swinnen, Tom Knobloch und Silvan Heiß verzichten. So kam Nick Jordan Vieregge zu seinem dritten Einsatz in dieser DEL2-Saison. Und der 18-Jährige verdiente sich mit einer starken Leistung sicher einige Pluspunkte auf dem Notizzettel des Trainers. Wie angekündigt, stellte Brockmann die Reihen ein wenig um. So durfte das kongeniale Stürmerduo Nick Huard und Jordan Knackstedt wieder gemeinsam in einem Block agieren, dazu erhielt Toni Ritter das Vertrauen für die Paradereihe.

DURCHKLICKEN: Die Eislöwen verlieren das letzte Spiel des Jahres knapp Die Eislöwen erreichen gegen den souveränen Spitzenreiter aus Kassel das Penaltyschießen, doch verlieren schlussendlich mit 3:4 Toren knapp. Doch die Dresdner und ihr neuer Trainer Andreas Brockmann erhalten für die couragierte Leistung wenigstens einen verdienten Punkt. ©

Die Elbestädter waren auch sehr gut gestartet, setzten die Huskies von Beginn an unter Druck. Und ausgerechnet Elvijs Biezais, der nach langer Pause erstmals wieder im Kader war, sorgte mit dem 1:0 in der 13. Minute für die Führung der Hausherren. Fünf Minuten später hatte der Lette sogar eine weitere Großchance, konnte sie aber nicht nutzen. So ging es mit dem knappen Vorsprung in die Kabine.

Toni Ritter sicherte einen Punkt

Gleich zum Start des zweiten Durchgangs schlugen die Gäste eiskalt zu – nach nur 41 Sekunden netzte Corey Trivino zum 1:1-Ausgleich ein. Aber die Blau-Weißen ließen sich nicht beeindrucken. Nach Vorarbeit von Knackstedt und Huard brachte Steve Hanusch die Hausherren mit 2:1 (27.) in Front. Aber der Spitzenreiter blieb nichts schuldig, Ryon Moser besorgte in der 36. Minute den 2:2-Ausgleich. So war aber im Schlussabschnitt noch alles offen.

Nachdem Alexander Dotzler gerade von der Strafbank zurückgekehrt war, konnte der völlig freistehende Philippe Cornet die Hessen erstmal mit 3:2 (46.) in Führung schießen. Doch die Hausherren gaben sich nicht geschlagen. Der ehemalige Kasseler Toni Ritter konnte eine Minute und 33 Sekunden vor der Schluss-Sirene den 3:3-Ausgleich erzielen.

Leider holen sich die Kassel Huskies den Zusatzpunkt