Dresdner Eislöwen verpatzen auch die Generalprobe

Bayreuth/Dresden. Auch in den letzten beiden Vorbereitungsspielen vor dem Saisonstart am kommenden Freitag konnten sich die Dresdner Eislöwen kein Erfolgserlebnis verschaffen. Die Generalprobe verloren sie am Sonntag bei den Bayreuth Tigers mit 3:4 (1:1, 2:1, 0:2). Bereits am Freitag gab es im Derby gegen die Eispiraten Crimmitschau vor 851 Zuschauern ein Torfestival, allerdings ebenfalls nicht mit einem Happyend für die Blau-Weißen.

Während am Freitag Riku Helenius im Tor stand, hütete in Bayreuth der junge Nick Jordan Vieregge den Kasten. „Wir haben stabiler gespielt und gestanden als noch am Freitag. Aber am Ende fehlt wieder das Erfolgserlebnis. Wir schaffen es nicht, uns am Ende auch zu belohnen. Es wartet noch viel Arbeit“, erklärte Trainer Rico Rossi.