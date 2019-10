Dresdner Eislöwen verpflichten Stürmer Petr Pohl

Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben Petr Pohl verpflichtet. Auf der rechten Außenposition sammelte er in der ECHL und der CHL umfangreiche Erfahrung. In der Saison 2009/2010 kam der 33-Jährige zu Einsätzen beim finnischen Erstligisten SaiPa sowie dem Zweitligisten Jukurit, ehe er für die tschechischen Vereine HC Vítkovice Steel und HC Karlovy Vary aktiv war. Nach seinem Wechsel in die Deutsche Eishockey Liga lief Pohl für die Eisbären Berlin, den ERC Ingolstadt und die Nürnberger Icetigers auf. Zuletzt stand der Deutsch-Tscheche bei den Grizzlys Wolfsburg unter Vertrag.