Dresdner Eislöwen verpflichten weiteren Schweden

Dresden. Die Dresdner Eislöwen setzen in der neuen Saison offenbar gern auf Schweden. Nach Simon Karlsson hat der Zweitligist jetzt mit David Suvanto den zweiten Verteidiger aus dem skandinavischen Land verpflichtet. Der 26-Jährige hat allerdings schon DEL2-Erfahrung, denn er spielte seit 2019 für die Löwen Frankfurt. Der 1,86 Meter große Linksschütze stammt aus Hedemora, wo er auch das Eishockey spielen erlernte. Für Leksands IF debütierte er 2013 in der Svenska Hockeyligan (SHL), der höchsten Spielklasse seines Landes. Anzeige

Ganz sollte ihm der Durchbruch nicht gelingen, deshalb sammelte Suvanto dann weitere Erfahrungen im russischen St. Petersburg und in Dänemark. In der abgelaufenen Saison konnte der Abwehrspieler aufgrund einer Corona-Erkrankung nur 19 Spiele bestreiten und fiel seit Ende Januar aus. Von der Erkrankung hat er sich aber vollständig erholt und nun sucht er in Dresden eine neue Herausforderung.

„Es war kein einfaches Jahr für mich. Ich bin ordentlich in die Saison gekommen, dann hat mich Corona ausgeknockt. Ich hatte länger mit den Nachwirkungen zu kämpfen und konnte den Löwen deshalb im Kampf um die Play-offs und in den Play-offs leider nicht helfen. Mittlerweile bin ich aber wieder fit und gesund. Ich bereite mich aktuell in meiner Heimat auf die neue Saison vor und freue mich, meine neuen Teamkollegen bald kennenzulernen“, erklärt Suvanto.

Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos sagt: „Mitte April hat er von den Ärzten grünes Licht erhalten und befindet sich seitdem wieder voll im Training. Daher dürfte seine Vorfreude auf die neue Spielzeit umso größer sein. Was die Arbeitseinstellung und körperliche Fitness betrifft, ist er ein absolutes Vorbild, an dem sich die ganze Mannschaft orientieren wird. Mit Simon Karlsson und David Suvanto sind unsere beiden ersten Verteidigerpositionen optimal besetzt. Beide sind taktisch diszipliniert und verfügen über großes Offensivpotenzial.“

