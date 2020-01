Dresdner Eislöwen verspielen in Landshut eine 3:0-Führung

Interessant war übrigens auch ein anderes Debüt, denn als zweiter Schiedsrichter stand Ex-Eislöwe Bastian Steingroß erstmals in der DEL2 auf dem Eis. Der 37-jährige gebürtige Berliner, der seine Laufbahn als Verteidiger letzte Saison in Bietigheim beendete, hatte schon 2017 seine Ausbildung als Schiri begonnen, war bisher aber nur in der Oberliga und DNL im Einsatz.

3:0-Führung reicht nicht zum Sieg

Diesen relativ komfortablen Vorsprung verspielten die Elbestädter im Schlussdrittel. Einmal mehr waren daran auch zwei Strafen schuld, denn in der 48. Minute konnte Jeff Hayes das 1:3 in Überzahl erzielen, als Sebastian Zauner in der Kühlbox saß, und nach dem 2:3-Anschlusstreffer (54.) durch Dominic Bohac zog wenig später Kevin Lavallée eine Strafe und Max Hofbauer markierte in der 59. Minute den 3:3-Ausgleich. In der anschließenden Verlängerung hatten beide Teams gute Möglichkeiten, am Ende sorgte allerdings Jeff Hayes mit dem goldenen Treffer das 4:3 (64.) und damit den Zusatzpunkt für die Gastgeber. Sie verhalfen zugleich ihrem neuen Cheftrainer Leif Carlsson zu einem erfolgreichen Einstand an der Bande.