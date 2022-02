Dresdner Eislöwen vor dem Hauptrunden-Endspurt

Dresden. Vor einer Woche hatten die Dresdner Eislöwen mit einem Rumpfteam einen 3:2-Sieg gegen Bad Nauheim gefeiert und damit erstmals in ihrer Zweitliga-Geschichte die magische 100-Punkte-Marke geknackt. Als dann aber die Krankenliste noch länger wurde, konnte man sich zum eigentlich für diesen Montag geplanten Spiel in Ravensburg mit den Towerstars auf eine Verlegung einigen und damit dem Team eine Pause verschaffen. Nachgeholt wird die Partie nun am nächsten Dienstag.

