Dresdner Eislöwen vorm gegnerischen Kasten erneut zu harmlos

Dresden. Die erhoffte Trendwende haben die Dresdner Eislöwen auch zu Beginn des neuen Jahres nicht geschafft. Im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Andreas Brockmann mussten sich die Blau-Weißen am Sonntagabend beim EC Bad Nauheim mit 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) geschlagen geben. Die Elbestädter warten damit weiterhin auf den ersten Auswärtserfolg. Bisher haben sie auf fremdem Eis nur einen einzigen Zähler auf ihrem Konto. Zudem mussten sie die nunmehr sechste Niederlage in Folge hinnehmen. Anzeige

Andreas Brockmann zeigte sich dennoch nicht unzufrieden: „Ich bin noch nicht lange in Dresden, aber auch heute haben die Jungs einen sehr, sehr guten Job gemacht. Man sieht jedoch, wenn man da unten steht, dann laufen die Dinge nicht so leicht. Es tut natürlich sehr weh, aber von der Einstellung und vom Einsatz her kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen.“ Sowohl gegen Kassel als auch in Bad Nauheim habe er sehr viel Positives gesehen.

Aber als Vorletzter mit so wenig erzielten Toren, sei das Ganze auch eine mentale Sache und erstmal sehr schwer, den Karren umzustoßen. Da sei Geduld gefragt, wie der Coach betonte. Vor allem müssten die Cracks nicht nur einige gute Phasen haben, sondern das über sechzig Minuten durchziehen, so die Forderung von Brockmann. Zumindest haben seine Schützlinge bereits an diesem Dienstag die Chance, im Heimspiel gegen Freiburg den ersten Sieg unter dem neuen Cheftrainer zu landen.

Unnötige Strafen

Die Dresdner, bei denen Keeper Riku Helenius und Stürmer Dennis Swinnen ins Aufgebot zurückgekehrt waren, starteten sehr gut in die Partie. Sie sorgten gleich zu Beginn für Druck und erarbeiteten sich einige Chancen. Der junge Joe-Richardt Kiss war es dann, der mit einem Nachschuss den Bad Nauheimer Goalie Felix Bick überwand und die 1:0-Führung (7.) für die Blau-Weißen markierte. Die Freude währte allerdings nur vier Minuten. Andreas Pauli sorgte nach einem Fehler in der Dresdner Defensive schnell für den Ausgleich. Nun kamen die Hausherren deutlich besser ins Spiel. Ein Tor fiel bis zur ersten Pausensirene aber nicht mehr.

Nur wenige Minuten nach Wiederbeginn zog Dennis Swinnen eine dumme Strafe und promt nutzten die Hausherren das Überzahlspiel, um erstmals in Führung zu gehen. Kelsey Tessier erzielte mit einem Schlagschuss das 2:1 (26.). Die Dresdner rackerten weiter und nur zwei Minuten später hatte Toni Ritter den Ausgleich auf dem Schläger, scheiterte jedoch an Bick. Doch kurz darauf zog René Kramer von der rechten Seite ab und Vladislav Filin fälschte den Schuss ab und netzte durch die „Hosenträger“ des Bad Nauheimer Keepers zum 2:2 (29.) ein. Auch diesmal hielt die Freude nicht lange an, weil man sich selbst das Leben schwer machte. Denn erneut kassierten die Gäste unnötige Strafen – erst Nick Huard und wenig später auch noch Steven Rupprich.