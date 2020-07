Dresdner Eislöwen wollen 3000 Plätze in der Halle füllen

Dresden.Nach rund zweieinhalb Monaten Arbeit hat die „Task Force Eishockey“ am Donnerstag das mit Spannung erwartete Hygiene- und Zuschauerkonzept präsentiert, das die Rahmenbedingungen für einen Wiedereinstieg in den Trainings- und Spielbetrieb beschreibt und sich als Leitfaden für die Eishockeyclubs von den Profiligen über den Nachwuchs bis hin zum Freizeit- und Breitensport versteht. Damit rückt nun auch der Saisonstart für die Dresdner Eislöwen in der DEL 2 näher. Während die DEL wohl erst im November starten soll, peilt man in der zweithöchsten Spielklasse den 2. Oktober an.