Dresdner Eislöwen wollen bei den Heilbronner Falken nachlegen

Dresden. Mit dem 8:1-Heimsieg haben sich die Dresdner Eislöwen am Sonntag im Playoff-Viertelfinale zurückgemeldet und in der „Best-of-seven-Serie“ gegen die Heilbronner Falken auf 1:2 verkürzt.

An diesem Dienstag steht die nächste Partie in Heilbronn auf dem Plan (20 Uhr). Eislöwen-Coach Andreas Brockmann war nach dem ersten Sieg in den Playoffs erleichtert: „Wir wussten, dass viel auf dem Spiel steht. Entscheidend war, dass wir die fünf Minuten Unterzahl gut überstanden haben. Dann haben wir das Spiel dominiert, das Powerplay hat sehr gut funktioniert. In den Playoffs zählen nur Sieg oder Niederlage, egal wie hoch. Es war sehr wichtig für uns, dass wir mit diesem ersten Sieg ein Zeichen gesetzt haben.“ Allerdings sieht der 54-Jährige keinerlei Grund für Euphorie: „Es war ein Spiel und es steht immer noch 2:1 für die Falken. Es wird auch am Dienstag ein harter Fight werden. Wir brauchen also nicht mit irgendetwas zufrieden sein. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, nicht mehr und nicht weniger.“