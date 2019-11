Dresdner Eislöwen zeigen großen Kampfgeist

Dresden. Mit einer grandiosen Aufholjagd haben die Dresdner Eislöwen nach vier Niederlagen in Serie endlich den ersten Sieg gefeiert. Vor 2071 Zuschauern lagen sie gegen die Bietigheim Steelers nach zwei Dritteln bereits mit 1:4 zurück, doch mit einer starken kämpferischen Leistung drehten sie das Spiel im Schlussdrittel und setzten sich am Ende mit 7:5 (1:1, 0:3, 6:1) durch.

Trainer Rico Rossi nahm eine Änderung im Tor vor. Nachdem Marco Eisenhut zuletzt den Kasten hütete, vertraute er diesmal auf Florian Proske. Und die Dresdner starteten gut in die Partie. Als Brett Breitkreuz schon nach reichlich drei Minuten die erste Strafe zog, nutzten die Eislöwen das Überzahlspiel. René Kramer netzte mit einem Schlagschuss von der blauen Linie zur 1:0-Führung für die Gastgeber ein. Danach aber kamen die Steelers immer besser in die Partie, erarbeiteten sich gute Chancen, aber bei Proske war dann Endstation. Erst als Sebastian Zauner später für zwei Minuten in die „Kühlbox“ musste, stocherte Ex-Eislöwe Benjamin Hüfner im Gewühl die Scheibe über die Torlinie. Auch der Videobeweis bestätigte den 1:1-Ausgleich (17.).