Dresdner Eislöwen zweifeln am DEL2-Starttermin

„Dann können wir vielleicht mehr sagen“

„Derzeit kann man dazu keine gesicherte Prognose abgeben. Ich bin Realist und es kann durchaus sein, dass wir den Termin nicht halten können“, meint Walsdorf und führt auch Gründe für seine Zweifel an: „Spiele ganz ohne Zuschauer sind bei uns im Eishockey nicht denkbar. Die Voraussetzungen in den einzelnen Stadien und Bundesländern sind doch sehr unterschiedlich. Bei einigen Standorten in Bayern sind Zuschauer aktuelle nicht denkbar. So habe ich zum Beispiel mit meinem Kollegen Ralf Hantschke in Landshut telefoniert. Dort würde es zum jetzigen Zeitpunkt nicht gehen.“