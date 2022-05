Dresdner Galopp-Renntag muss nach einem Rennen abgebrochen werden

Dresden. Der Saisonauftakt auf der Galopprennbahn in Dresden-Seidnitz musste an diesem Samstag nach nur einem Rennen abgebrochen werden. Ursache waren Probleme mit dem Geläuf. Im ersten Rennen war Reiterin Maike Riehl gestürzt. Die Jockeys, darunter der neunmalige deutsche Champion Andrasch Starke, monierten anschließend, dass die Grasbahn an einigen Stellen zu rutschig sei. Eine Kommission aus Vertretern der Rennleitung, Jockeys, Trainern und Verantwortlichen des Dresdner Rennvereins inspizierten die Bahn und kamen zu dem Ergebnis, dass man die Rennen nicht fortführen kann.

