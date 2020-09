Dresdner Handball wird zum Vorreiter: HC Elbflorenz darf vor 956 Fans spielen

Dresden. Die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz werden im Dresdner Sport zum „Corona-Vorreiter“. Wenn sie am Freitag die Füchse Berlin zum Testspiel empfangen (18 Uhr), dürfen erstmals 956 Zuschauer die Partie live in der Ballsport-Arena erleben. Nachdem der Klub gemeinsam mit dem Hallenbetreiber ein umfassendes Hygiene- und Gesundheitskonzept vorgelegt hat, gab es zu Wochenbeginn Grünes Licht vom Gesundheitsamt.

Darlehen beantragt

Vereinschef und Mäzen Uwe Saegeling zeigt sich erleichtert: „Uns kommt zugute, dass in unserer modernen Spielstätte klare Trennungen der Besucherströme, die Einhaltung des geforderten Abstandes zu den Spielern und eine ausreichende Belüftung möglich sind.“ So soll jeder zweite Sitz frei bleiben, der Zuschauerbereich wird in vier Bereiche aufgeteilt, die jeweils mit separaten Eingängen erreichbar sind. Mit personalisierten Tickets wird gewährleistet, dass notfalls die Kontaktnachverfolgungen möglich sind. In der Halle muss ein Mundschutz getragen werden, am Platz während des Spiels aber nicht.