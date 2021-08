Dresdner Herren verpassen Aufstieg: Ostliga beendet die Tennis-Saison

Dresden. Schon am vergangenen Wochenende ging die Punktspielsaison in der Tennis-Ostliga der Herren zu Ende. Bekanntlich mit einer herben Enttäuschung für den Dresdner Tennissport. Denn Blau-Weiß Blasewitz büßte die Tabellenführung, die die Mannschaft während der gesamten Saison eingenommen hatte, überraschend noch ein, belegte am Ende nur den dritten Platz hinter Grün-Weiß Nikolassee und RC Sport Leipzig. Damit verspielten die Blasewitzer auch den sicher geglaubten Aufstieg in die Regionalliga Südost. Am kommenden Wochenende schließen nun auch die Damen die Punktspiele in der Ostliga ab.

