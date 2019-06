Dresdner Hochspringer Jonas Wagner wird deutscher U23-Meister

Dresden. DSC-Mittelstreckler Karl Bebendorf hat sich erneut gesteigert. Beim internationalen Anhalt-Meeting in Dessau lief er die 1500 m in 3:39,02 Minuten. Damit belegte der 23-Jährige als bester Deutscher den dritten Rang. Wenige Tage zuvor hatte er in Rehlingen in 3:39,92 Minuten erstmals die magische Grenze von 3:40 Minuten geknackt. Dabei plagte sich der Schützling von Dietmar Jarosch im Vorfeld von Dessau mit einer Pollenallergie. „Deshalb war gar nicht klar, ob ich würde starten können“, berichtete Bebendorf, der die Norm für die WM in Doha (3:36) noch im Blick hat. „Dass ich trotz der Probleme diese Zeit laufen konnte, ist umso schöner“, freute sich der Dresdner, der am kommenden Sonnabend bei einem internationalen Rennen in Tübingen vielleicht noch einen Tick schneller laufen will.